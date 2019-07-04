Европейцы плохо знают кандитатов

Знают ли рядовые европейцы кандидатов на ключевые посты Евросоюза, а если да, то каково их мнение? С такими вопросами и фотографиями будущих руководителей ЕС вышли на улицы Будапешта, Лондона, Афин и Берлина корреспонденты Euronews.

Первыми тест на известность прошли Урсула фон дер Ляйен - кандидат на пост главы Еврокомиссии и

Кристин Лагард, выдвинутая в качестве руководителя европейского Центробанка.

- Я видела ее по телевизору, - говорит эта жительница Будапешта. - Она кандидат на какой пост? Председателя ЕС?

- Ну вроде того, - говорит корреспондент Euronews.

- Ну да, о ней говорили в новостях, только я не знаю, как ее зовут...

- Не знаю ее имени, - говорит этот молодой венгр.

- А может он вам знаком (корреспондент показывает фотографию Шарля Мишеля - кандидата на пост председателя Евросоюза)?

- Извините, его я тоже не знаю, - отвечает молодой человек.

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Схожая картина в столице Великобритании.

- Вы знаете, кто эта женщина?- спрашивает корреспондент Euronews.

- Нет, понятия не имею, - отвечает эта жительница Лондона, которая приехала сюда на заработки из Восточной Европы.

- Это Урсула фон дер Ляйен, ее выдвинули кандидатом на пост главы Еврокомиссии.

- А знаете ли Вы , в чем состоит ее работа?

- Не имею понятия. Заседать в этой Еврокомиссии, наверное, заниматься некоторыми вопросами.

Обсуждать их день напролет. На самом деле, никто толком не представляет, чем они там

занимаются. Ну да! Я знаю Ангелу Меркель, французского президента, что же касается

Еврокомиссии и ее сотрудников, имею об этом самое смутное представление.

- Это актриса, ставшая активисткой, - говорит об Урсуле фон дер Ляйен молодой лондонец. - Не могу вспомнить ее имя, хотя она мне определенно знакома.

- Кто это, по-вашему? - спрашивает корреспондент Euronews двух молодых людей.

- Не могу сказать, - говорит первый.

- Политик, вот все, что могу сказать, - добавляет второй.

- А что вы знаете о ее работе в ЕС? - спрашивает журналист.

- Она председатель? - спрашивает первый.

- Да, председатель Еврокомиссии, - уточняет журналист.

- А что такое Еврокомиссия? - спрашивает первый.

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Настрадавшимся от международных кредиторов грекам хорошо знакома лишь глава МВФ, претендующая на пост главы европейского Центробанка.

- Кроме Кристин Лагард мне никто не знаком, - говорит этот житель Афин.

- Не думаю, что это оптимальный выбор, - добавляет еще один мужчина. - Мы испытали на себе, что такое политика Международного валютного фонда...

- Слышала, что среди пяти кандидатов две женщины: та немка и Кристин Лагард. Добро пожаловать им!

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Граждане Германии - единственные, у кого есть свое, хотя и неоднозначное, мнение об Урсуле фон дер Ляйен.

- Это будет еще одна женщина в руководстве ЕС, - говорит жительница Берлина. - Не вижу особых причин радоваться.

- Мы хорошо знаем Урсулу фон дер Ляйен, уверена, она будет замечательно представлять нашу страну, - считает эта девушка. - Мы оценили ее по внутренней политике, думаю, она справится с новой ролью.

- Я удивлен и даже не знал, что она фигурировала в числе кандидатов. Похоже, что ее выдвижение стало результатом закулисных игр...

По кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен Европарламент проголосует в середине июля.