Туск призвал Европарламент поддержать Урсулу фон дер Ляйен

Покидающий свой пост председатель Европейского Совета Дональд Туск призвал депутатов Европарламента поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Министр обороны Германии фон дер Ляйен - евроэнтузиастка, представляющая христианско-демократическую Европейскую народную партию. Обращаясь к законодателям, Туск особо отметил:

"Впервые в нашей общей истории Европейский Совет предложил возглавить ключевые институты ЕС двум женщинам и двум мужчинам. Я счастлив. И я горжусь тем, что мы достигли идеального гендерного баланса. Это очень позитивные изменения. Европа не только говорит о женщинах, Европа выбирает женщин. Я надеюсь, что этот факт вдохновит Европейский парламент, которому предстоит принимать решения".

В то время как глава Евросовета общался с депутатами в Страсбурге, председатель Еврокомисси Жан-Клод Юнкер встречался со своей вероятной преемницей в Брюсселе. Накануне фон дер Ляйен побывала в Страсбурге, где провела переговоры с новоизбранным главой Европарламента и встретилась с депутатами от Европейской народной партии. Кандидат на один из ключевых постов ЕС , в случае своего избрания, пообещала тесно сотрудничать с ЕНП.