Подробности аварии, произошедшей во вторник в Баренцевом море на подводной лодке АС-31, не будут обнародованы, поскольку представляют собой государственную тайну – об этом заявили в Кремле. Между тем, в Североморск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу, где провёл совещание с комиссией по установлению причин инцидента. Он, в частности, сказал:

– В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнём, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности и задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату. А сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили задачу – ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

Шойгу отметил также, что погибшие были «уникальными военными специалистами» и «высококлассными профессионалами». Сообщается, что подводники занимались изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Семеро из погибших были капитанами первого ранга, ещё трое – капитанами второго ранга. У двух из них были звания Героев России.