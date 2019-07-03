В Италии проснулся вулкан Стромболи

Облако густого дыма, дождь из камней... На итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан.

В момент, когда началось извержение, по его склону прогуливались туристы. О гибели одного из них сообщают местные власти. По меньшей мере, ещё один человек пострадал.

Из-за оседающего вулканического пепла в западной части острова началось возгорание. Борьбу с огнём ведут пожарные службы с применением воздушной техники.

Стромболи в Тирренском море принадлежит группе Липарских островов. Это популярное у туристов место.

Многие приезжают сюда ради пешего восхождения на вершину одноимённого вулкана, высота которого составляет 924 метра и который считается одним из самых активных в мире.