Освобождённая во вторник из под ареста Карола Ракете, капитан судна Sea Watch 3, доставлена в безопасное место — так как в её адрес поступали угрозы. Об этом сообщили её коллеги-активисты.

Снятие обвинений с капитана приветствовали правозащитники многих стран Европы.

Эйрини Гайтану, Amnesty International:

«Конечно, это победа международного движения солидарности. Тот факт, что её освободили спустя считанные часы после ареста, подтверждает, что у людей есть власть, что солидарность побеждает и должна побеждать».

В греческой столице правозащитная организация Amnesty International провела пикет у посольства Италии. Активисты осуждают принятый в июне декрет об ужесточении доступа в итальянские воды.

Гавриил Сакелларидис, директор Amnesty International в Греции:

«Новый указ Сальвини фактически осуждает и криминализирует любые проявления солидарности с беженцами».

С Каролы Ракете, гражданки Германии, сняли обвинения в неподчинении военным и попытке потопления судна. Но следствие по делу о перевозке нелегалов продолжается.

Симела Тухтиду, Euronews:

«В заявлении „Международной амнистии“ отмечается, что „Карола выполняла свой долг, спасая жизни, и её необходимо чествовать, а не осуждать“».