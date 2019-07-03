«Мистическое» солнечное затмение в чилийском небе

Во вторник 2 июля сотни тысяч туристов рассеялись по северной чилийской пустыне, чтобы испытать редкое и неотразимое явление: полное затмение солнца, наблюдаемое в чистейшем небе.

Солнечное затмение происходит, когда луна проходит между Землей и Солнцем, погружая планету во тьму. Это случается очень редко в разных точках земного шара.

Лучшие виды на этот раз были обозримы из обширной пустыни Атакама в Чили к северу от прибрежного города Ла Серена, где недостаток влажности и отсутствие городских огней способствуют особой чистоте неба.

По данным чилийского астрономического общества, в регионе не было затмения с 1592 года. Следующее ожидается в 2165 году.