Эвакуация на острове Кюсю

1,24 млн жителей острова Кюсю на юго-западе Японии получили приказ об экстренной эвакуации. Это связано с угрозой оползней и наводнений, вызванных ливневыми дождями. Жертвой стихии в городе Кагосиме уже стала пожилая женщина, не успевшая покинуть свой дом, снесённый селевым потоком.

В связи со сложившейся ситуаций правительством Японии создавн экстренный штаб во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.

"Мы хотим, чтобы люди принимали меры для защиты своей жизни путем срочной эвакуации в соответствии с выданными им рекомендациями", - сказал премьер.

Штаб рассматривает возможность отправки 14 тысяч военнослужащих на помощь оказавшимся в зоне бедствия.

Сильные дожди в Японии не прекращаются с минувшей пятницы, и реки вышли из берегов. Во многих города затоплены улицы, что осложнило или сделало невозможным движение транспорта.

Синоптики говорят, что до четверга на Кюсю выпадет до 35 см осадков.