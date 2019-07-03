Новые лидеры ЕС – кто они?

Кто они, кандидаты на ключевые посты Евросоюза? Краткая справка.
Урсула фон дер Ляйен
Станет ли женщина новым председателем Еврокомиссии? Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не новичок в Брюсселе. Здесь она родилась. Отец министра работал на руководящей должности в Еврокомиссии с момента ее создания в 1958 году.
Будучи опытным врачом, Урсула фон дер Ляйен вошла в мир политики в начале 2000-х годов, присоединившись к правительству Ангелы Меркель.
На посту министра обороны ее критиковали за стиль руководства, но рассматривали в качестве возможного преемника Меркель. Теперь женщина-политик готова сменить Берлин на Брюссель.
Шарль Мишель
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, которого многие считают любителем компромиссов, теперь сможет попробовать свои дипломатические навыки на новом уровне. Ему нужно будет добиться единства среди стран-членов ЕС в качестве нового председателя Европейского Совета.
Премьерство Шарль Мишеля было отмечено антимиграционной политикой, проводимой представителями одного из партнеров по коалиции, националистической фламандской партей N-VA.
В новую должность а Шарль Мишель вступит в конце этого года когда закончится мандат Дональда Туска.
Кристин Лагард
Одна из самых известных фамилий в этом списке – Кристин Лагард. Она участвовала в решении многих европейских кризисов в качестве главы Международного валютного фонда, а теперь стала претендентом на пост главы Центробанка ЕС.
Юрист по образованию, Лагард быстро прошла путь от министра финансов Франции в 2007 году до главы Международного валютного фонда в 2011 году.
Ее репутация не кристально чиста. Лагард обидела греков во время кризиса, заставив их платить налоги, и была обвинена в преступной халатности по делу бизнесмена Бернара Тапи.
Лагард стала первой женщиной министром финансов экономики "большой восьмерки" и первой женщиной, возглавившей МВФ.
Жозеп Боррель
Действующий министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель предложен в качестве главы европейской дипломатии вместо итальянки Федерики Могерини.
Политик-социалист был президентом Европейского парламента с 2004 по 2007 год.
Родившись в каталонском сельском городке недалеко от Пиренеев, он стал одним из самых громких голосов против попытки каталонского сепаратизма. Если его кандидатура будет одобрена парламентом ЕС, Жозеп Боррель также станет вице-председателем Европейской комиссии.