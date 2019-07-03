Компромисс по-европейски

После трехдневных напряженных переговоров главы государств и правительств ЕС определили кандидатов на четыре ключевых поста в Евросоюзе. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, как предполагается, сменит Дональда Туска, возглавлявшего Европейский Совет. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выдвинута на должность главы Еропейской Комиссии.

Дональд Туск, глава Европейского Совета: "Мы выбрали двух женщин и двух мужчин на четыре основные позиции. Идеальный гендерный баланс. Я очень рад этому. В конце концов Европа - это женщина ".

Директор-распорядитель Международного валютного фонда француженка Кристин Лагард стала претендентом на пост главы Европейского Центробанка.

В четверку не вошел ни один из кандидатов, которые были выдвинуты на высшие посты основными европейскими политическими объединениями. Речь идет прежде всего о Манфреде Вебере, представителе Европейской народной партии, которому прочили кресло председателя Еврокомиссии. Ценой достигнутого на саммите компромисса стал отказ от так называемой системы "главного кандидата".

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Ни один из них не смог заручиться большинством ни в Евросовете, ни в Европарламенте. К сожалению такое случается при подобном исходе евровыборов. Я думаю, мы должны пересмотреть эту систему, как бы она могла работать через четыре-пять лет".

Министр иностранных дел Испании, Жозеп Боррель, стал кандидатом на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. И это утешительный приз для европейских социалистов, которые пытались продвинуть на пост главы Еврокомиссии нидерландца Франса Тиммерманса. Однако его кандидатуру заблокировали Вышеградская четверка и Италия.

Назначения на ключевые посты в ЕС теперь должен утвердить Европарламент. К работе на новых должностях политики приступят 1 ноября.