В Познань - за европейскими гарантиями

Делегация Северной Македонии во главе с премьер-министром Зораном Заевым отправляется в Познань. Здесь 4 июля стартует двухдневный саммит лидеров ЕС и шести государств Западных Балкан.
Заев едет в Польшу за гарантиями того, что сообщество по-прежнему заинтересовано в европейской интеграции стран региона.
Тем более, что, как считает премьер-министр, другого выбора у Балкан и нет. Заев надеется, что членам ЕС в самое ближайшее время удастся преодолеть все разногласия относительно дальнейшего расширения сообщества.
"Альтернатив ни у одного из шести государств нет. Единственный возможный путь для моей страны - Северной Македонии - полная интеграция в Европейском Союзе. Но мы не стремимся стать членом ЕС прямо сейчас. Мы лишь рассчитываем продолжить наш путь в ЕС, сохранить мотивацию ради нашей страны, наших граждан, наших государств. Мы заслужили того, чтобы переговоры вступили в новую стадию, чтобы дата начала переговоров о вступлении в ЕС была объявлена", - говорит он.
"Несмотря на то, что перспективы европейского расширения остаются неопределенными, премьер-министр настроен оптимистично. Он уверен: уже в октябре Европейский Совет назначит дату переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. В то же время, правая оппозиция запустила кампанию против правительства Заева. Его критикуют за подписание ПрЕспанского соглашения о переименовании страны без каких-либо гарантий того, что переговоры о европейском членстве действительно стартуют", - отмечает Борьян Йовановски, корреспондент Euronews.