В Познань - за европейскими гарантиями

Делегация Северной Македонии во главе с премьер-министром Зораном Заевым отправляется в Познань. Здесь 4 июля стартует двухдневный саммит лидеров ЕС и шести государств Западных Балкан.

Заев едет в Польшу за гарантиями того, что сообщество по-прежнему заинтересовано в европейской интеграции стран региона.

"Мотивация всех 6 стран Западных Балкан неизменна. Я уверен, что и в этом году мы продолжим движение в правильном направлении. Я уже не раз об этом говорил. В этом уверен и комиссар Хан (прим. - европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан). Сохранить стремление в ЕС очень важно. Ведь это главная движущая сила реформ, залог улучшения качества жизни. Мы должны стать еще большими европейцами" Зоран Заев премьер-министр Северной Македонии

Тем более, что, как считает премьер-министр, другого выбора у Балкан и нет. Заев надеется, что членам ЕС в самое ближайшее время удастся преодолеть все разногласия относительно дальнейшего расширения сообщества.

"Альтернатив ни у одного из шести государств нет. Единственный возможный путь для моей страны - Северной Македонии - полная интеграция в Европейском Союзе. Но мы не стремимся стать членом ЕС прямо сейчас. Мы лишь рассчитываем продолжить наш путь в ЕС, сохранить мотивацию ради нашей страны, наших граждан, наших государств. Мы заслужили того, чтобы переговоры вступили в новую стадию, чтобы дата начала переговоров о вступлении в ЕС была объявлена", - говорит он.

"Несмотря на то, что перспективы европейского расширения остаются неопределенными, премьер-министр настроен оптимистично. Он уверен: уже в октябре Европейский Совет назначит дату переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. В то же время, правая оппозиция запустила кампанию против правительства Заева. Его критикуют за подписание ПрЕспанского соглашения о переименовании страны без каких-либо гарантий того, что переговоры о европейском членстве действительно стартуют", - отмечает Борьян Йовановски, корреспондент Euronews.