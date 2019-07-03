Австрия запрещает глифосат

Национальный совет Австрии большинством голосов принял закон о запрете в сельском хозяйстве глифосата и гербицидов на его основе. Однако решение пока не окончательное. Нормы Евросоюза разрешают использование глифосата минимум до 2022 года, и до тех пор отдельные страны могут ограничивать, но не полностью запрещать его использование. Так что у Еврокомиссии есть три месяца на обжалование австрийского закона.

Природозащитники же шаг Вены всячески приветствуют и поддерживают.

Себастьян Тейссинг-Матей, австрийский «Гринпис»:

«Еврокомиссия постоянно обещала разрешить странам самостоятельно вводить запрет, и это внушает нам оптимизм. Мы также призываем политиков принять программы финансовой помощи фермерам в течение переходного периода».

Глифосат появился на рынке США почти полвека назад, и сегодня гербициды на его основе — самые распространённые в мире. Сейчас марка принадлежит немецкому концерну Bayer, который за последние годы проиграл несколько судебных дел и выплатил крупные компенсации: ряд учёных называют глифосат опасным канцерогеном. Однако единого мнения по этому поводу пока нет.