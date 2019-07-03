Показан новый саркофаг Чернобыльской АЭС

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Показан новый саркофаг Чернобыльской АЭС

Журналистам показали новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Строительные работы по обеспечению безопасности активной зоны реактора заняли девять лет. Проект стоил 2,1 миллиарда евро и управлялся Европейским банком реконструкции и развития при участии 45 стран. Предварительные исследования начались еще в 1998 году, а контракт на сооружение саркофага был заключен в 2007 году.

Взрыв на Чернобыльской АЭС в Украине произошел 26 апреля 1986 года и стал крупнейшей ядерной катастрофой в мире.

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