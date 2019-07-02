"Обаятельный политик" Алексис Ципрас

Политика привлекала Алексиса Ципраса с ранней юности. Еще школьником он вступил в молодежную структуру греческой Коммунистической партии, в 1990-1991 годах принимал активное участие в выступлениях против спорного проекта закона, предложенного тогдашним министром образования.

За годы обучения в Афинском техническом университете по специальности инженера-строителя Ципрас становится членом Центрального комитета крупнейшего студенческого профсоюза. Когда же коммунисты выходят из коалиционного движения «Синаспизмос», преобразованного в партию, он остается в ее рядах, и в последующие годы успешно поднимается по служебной лестнице.

"Алексис Ципрас - весьма обаятельный молодой человек, которому удалось стать воплощением новизны в политике, воплощением иного пути, - считает политолог Костас Панайопулос, - его успех помог ему на удивление быстро добиться популярности и политического влияния

в качестве лидера партии".

В феврале 2008 года Алексис Ципрас избран на должность председателя «Синаспизмос», став в 33 года самым молодым лидером парламентской партии Греции. Под его руководством леворадикальная коалиция СИРИЗА побеждает на досрочных парламентских выборах в январе 2015-го, сам Ципрас становится премьер-министром. Именно ему предстоит проводить заключительную фазу политики "затягивания поясов" в обмен на третий пакет финансовой помощи. Те, кто возлагали на леворадикального лидера надежду вырваться из многолетнего социального кризиса, не простили измены: "Вы видели фильм "Волк с Уолл-Стрит"? Ципрас такой: он - хороший продавец. Он смог продать свою партию, продать самого себя, но не более того. Он продавал то, чего не существует, в его политике не следует искать смысла. Именно поэтому он так громко провалился на европейских выборах", - отмечает другой греческий аналитик Андреас Дримиотис.

Позже, когда Греция оставила позади долговой кризис, существенное недовольство избирателями премьер-министром сохранилось. Они ожидали значительного улучшения условий жизни, вместо этого все еще надрывались под бременем высоких налогов и сокращения зарплат.

"Сегодня Ципрас платит за то, что общество думал, что это займет после программ спасения. Это не причинило ему существенного вреда на личном уровне, но причинило ему вред на политическом уровне. На личном уровне он остается очаровательным, он гораздо более очарователен и гораздо более принят, чем его правительство и его партия", - заключает Костас Панайопулос.

Именно поэтому многие аналитики предостерегают от того, чтобы списывать 44-летнего политика со счетов. По их мнению, Ципрас остается "джокером" СИРИЗЫ.

"По прогнозам, кандидат правоцентристской "Новой демократии" Кириакос Мицотакис станет следующим премьер-министром страны, - передает из Афин наш корреспондент Фэй Дулгери, - а на долю Алексиса Ципраса выпадет роль лидера главной оппозиционной силы".