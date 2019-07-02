Греческие рыбаки спасают море от мусора

В прошлом году Лефтерис Арапакис и его команда запустили масштабный проект совместно с греческими рыболовами. Теперь они за денежное вознаграждение найденный в сетях мусор не выбрасывают обратно в море, а сдают его на переработку.
В прошлом месяце департамент ООН по окружающей среде наградил Арапакиса и организацию "Эналейа" премией "Новые чемпионы Земли".
Но всего за несколько месяцев многие из рыболовов поменяли свое мнение и привычки.
В Греции из моря каждый месяц достают тонны пластикового мусора и утерянных сетей. Но организация "Эналейа" планирует заняться их переработкой.
Но что нужно сделать для устранения "пластиковой угрозы" для мирового океана?
Благодаря проекту рыбаки почувствовали свою причастность к благому делу. Они понимают, что очисткой моря они помогают самим себе. Христос Панайоту помогает "Эналейе":
"Пока весь этот мусор в море: бутылки, пакеты, пластик, даже мотоциклы и велосипеды... Работа должна продолжаться. Ведь море — наша жизнь"
Пластиковые отходы — самая главная угроза для мирового океана. Экологические организации взывают к экстренным мерам. По их словам, если их не принять, в опасности окажется все человечество