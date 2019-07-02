Российские авиакомпании отменили рейсы в Прагу

«Аэрофлот» отменил часть рейсов по маршруту Москва – Прага - Москва 2 июля из-за решения авиационных властей Чехии аннулировать разрешение на выполнения полетов авиакомпании.

На сайте перевозчика говорится, что отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Предполагается, что пассажиров перевезут на оставшихся рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также самолетами других авиакомпаний.

«Аэрофлот» также предлагает пассажирам оформить возврат билетов или бесплатно обменять их на альтернативное европейское назначение.

По информации ТАСС, аннулирование разрешений на проведение рейсов произошло из-за того, что министерства транспорта РФ и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

«Ежедневное количество рейсов "Аэрофлот" по маршруту Москва - Прага - Москва сокращено с шести до двух, - сообщил источник агентства, близкий к руководству авиационной отрасли Чешской Республики. - Министерства транспорта Чехии и России не смогли договориться о частоте [количестве рейсов национальных авиакомпаний - прим. ТАСС]. Такова ситуация на вторник».

«Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщил, что ограничения были наложены после того, как Москва отказала чешскому национальному перевозчику Chezch Airlines в переходе на постоянное разрешение на полеты по транссибирским маршрутам.

Ранее рейсы в Прагу приостановили «Уральские авиалинии». «В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского», - сообщили журналистам в пресс-службе компании.

[Текст изменен 02.07.2019 в 09:01 - добавлены два параграфа после третьего абзаца.]

[Текст изменен 02.07.2019 в 09:41 - добавлен параграфа после пятого абзаца.]