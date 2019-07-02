Польша: авария на шахте

В Польше три горняка погибли, шестеро получили ранения в результате обвала породы в угольной шахте Мурки-Сташица вблизи города Катовице на юге страны. Причиной инцидента стало землетрясение силой около 2,7 балла. Девять шахтёров в это время работали на глубине около 720 метров. Трое из них смогли подняться на поверхность самостоятельно, ещё троим потребовалась помощь спасателей. Все пострадавшие доставлены в больницы. Обстоятельства трагедии изучают эксперты, проводится расследование. Власти пообещали оказать помощь семьям погибших.

Хотя в Польше сокращается добыча угля, он остаётся здесь важнейшим источником энергии. В этом году в стране на угольных и медных шахтах погибли 16 человек.