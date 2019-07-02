Во вторник официальный Пекин поддержал власти и полицию Гонконга и призвал привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, виновных в насильственных действиях и штурме Законодательного собрания. В коммюнике, выпущенным канцелярией Госсовета КНР Гонконг называется "специальным административным районом Сянган", демонстранты, выступавшие против разработки закона об экстрадиции - "экстремистами", которые под предлогом протеста против внесения правительством поправок в соответствующие акты в крайне насильственной форме атаковали здание законодательной власти".

Три недели назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставил целью наладить механизм экстрадиции из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

На улицы, по большинству оценок, вышли до двух миллионов человек.

Полиция применяла против участников антиправительственных выступлений слезоточивый газ и дубинки.

Уже объявлено, что комплекс правительственных зданий 2-го июля будет полностью закрыт по соображениям безопасности.