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Срочная новость

Срочная новость

Германия

На электросамокате по скоростному шоссе

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 Антон Хмельнов 
На электросамокате по скоростному шоссе
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Reuters
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Житель западногерманского города Эркеленц (недалеко от Дюссельдорфа) устал ждать пригородную электричку и, взяв на прокат электросамокат, выехал на оживлённую трассу А46. По данным полиции, он ориентировался с помощью навигации по смартфону, и маршрут на экране вывел его на автостраду.

По правилам безопасности на немецких дорогах, по шоссе могут ездить только те транспортные средства, которые развивают скорость не менее 60 км/ч. На отдельных участках шоссе по всей Германии отменены все ограничения скорости, и водители порой "выжимают" из современных двигателей более 300 км/ч. Между тем, скорость электрических самокатов в ФРГ ограничена (по закону) 20 км/час.

Две машины полиции сопроводили 28-летнего нарушителя в ходе его поездки по трассе А46: один полицейский ехал позади, а один - спереди, включив аварийный сигнал.

В таких условиях отчаянный молодой человек смог проехать около семи километров, после чего машины сопровождения на очередной развязке у деревни Хюкельховен вывели его со скоростной трассы.

Водитель самоката задержан, на него заведено дело об административном правонарушении.

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