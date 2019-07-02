Капитана "Sea Watch" освободили

Капитан спасательного судна неправительственной организации "Sea Watch" Карола Ракете отпущена на свободу: итальянский суд отменил постановление о домашнем аресте 31-летней гражданки Германии. Оно было вынесено за то, что вопреки запрету властей женщина доставила в порт острова Лампедузы более 40 мигрантов, спасённых в море у побережья Ливии.

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини сказал, что надеялся на более строгий ответ от правосудия, так как Ракете поставила под угрозу жизнь четырёх полицейских. Они были на борту патрульного катера, зажатого между судном "Sea Watch" и набережной, когда капитан, не повинуясь приказу пограничников, пришвартовалась в итальянском порту.

Судьи сняли с женщины обвинение в сопротивлении военным, отметив, что "патрульный катер не военное судно". Сняты с неё и обвинения в неподчинении властям на основании того, что она "действовала во спасение человеческих жизней".

Сальвини обещал выслать женщину на родину, но и это должно быть подтверждено решением суда.