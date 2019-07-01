Жан-Мишель Олас: "В тактике футбола женщины лучше мужчин"

Чемпионат мира по женскому футболу выходит на финишную прямую. Решающие игры - полуфиналы и финал - пройдут в Лионе, неофициальной столице женского футбола. Своим статусом город обязан президенту Olympique Lyonnais Жан-Мишелю Оласу: именно он 15 лет назад едва ли не первым в Европе решил инвестировать в профессиональную женскую команду. Президент Olympique Lyonnais поговорил с нашим журналистом.

Euronews: " _Женские футбольные команды растут и развиваются, по вашим стопам в плане привлечения к футболу женщин пошли многие крупней европейские клубы, возьмем тот же "Реал Мадрид". Женский футбол становится профессиональным. В чем знаковость нынешнего чемпионата для этой спортивной дисциплины?"

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Жан-Мишель Олас: "Это поворотное событие сразу по нескольким причинами. Мы видим профессиональное становление дисциплины, совершенно иной масштаб интереса к ней со стороны СМИ. Мы охватываем сегодня очень серьезную телеаудиторию, это приведет к ужесточению требований к игрокам на уровне клубов и национальных сборных. С таким вниманием спортсменкам остается только одно - идти вперед и развиваться дальше. Женский футбол открывает новую нишу для спонсоров, рекламных акций, сопоставимую с возможностями, которые имеет в этом секторе футбол мужской".

Euronews:"На чемпионате мы наблюдаем и разногласия, в частности, две ваши бывшие футболистки, Меганн Рапино и Алекс Морган, требуют уравнять денежные вознаграждения с тем, что выплачивают игрокам-мужчинам. Эти спортсменки пошли на открытую конфронтацию с Федерацией.... Что вы думаете по поводу их требований?"

Жан-Мишель Олас: "Они правы в своих требованиях. Именно поэтому эти две выдающиеся спортсменки пришли в свое время играть в Лион: здесь мы смогли ответить на их ожидания. Подобные разногласия - очень в духе времени. Разумеется, следует принимать их во внимание, хотя совсем не обязательно удовлетворять каждый запрос. Мы должны согласовать более справедливые правила в условиях современного открытого экономического пространства".

Euronews: "Давайте поговорим немного о ходе состязания. Как вы оцениваете уровень игры на этом чемпионате?"

Жан-Мишель Олас:"Уровень состязания заметно вырос - ведь вырос профессионализм спортсменок. Их атлетическая подготовка не идет ни в какое сравнение с тем, что они показывали на прошлом чемпионате. Индивидуальные достижения также заметны невооруженным глазом, технически девушки очень выросли. Что касается тактики, то я не раз говорил, что в этой сфере женщины часто сильнее мужчин. Можно смело назвать уровень нынешнего чемпионата беспрецедентным, неслучайно за ним следит такая гигантская аудитория, стадионы забиты до отказа".

Euronews: "Как вы видите вектор развития женского футбола после чемпионата?"

Жан-Мишель Олас: "Чтобы прогресс в этой дисциплине продолжался, ФИФА должна лучше программировать женские матчи с опорой на международный календарь игр. На европейском уровне женщины должны играть наравне с мужчинами - я имею в виду отборочные турниры, финальные встречи. Это предполагает более активное участие в соревнованиях.

В международном масштабе считаю нужным создание Чемпионата мира среди женских клубов: я написал на этот счет президенту ФИФА. Я, заметьте, не только отстаиваю интересы собственной команды... нет, создание такого формата состязаний стало бы важным признаем усилий всех больших клубов, в которых есть женские команды, это гармонизирует отношения в спорте".