Мадрид снял ограничения для автомобилей

С понедельника в испанской столице отменяются все ограничения на въезд автомобилей, в том числе и старых, в центр города. Программа по борьбе с загрязнением воздуха в Мадриде была приостановлена новым консервативным мэром, который заявляет, что она не повлияла на снижение выбросов, а только создала проблемы и неудобства для местных жителей.

Владелица мебельного магазина Мари Кармен Хирон этому рада. С тех пор, как были введены ограничения на въезд автомобилей, ее продажи упали на 40%. Она даже задумалась о переезде в другое место.

"С помощью этой программы мы не уменьшили загрязнение окружающей среды. Они лишь создали гетто для малых предприятий. Если они не отменят программу "Центр Мадрида", мы не знаем, как долго продержится наш бизнес", - говорит хозяйка магазина.

Как и было обещано, новые правые коалиционные власти Мадрида распорядились отключить камеры слежения за дорожным движением с 1 июля, фактически приведя таким образом проект бывшего мэра Мануэлы Кармены в тупик.

Паскуаль Медель, экоактивист: "В этой новой политической обстановке мы просим переосмыслить всю систему, искать новые пути, принимать новые решения, которые могут сделать реализацию проекта "Центр Мадрида" более сносной".

Новые городские власти еще не определились с будущим программы "Центр Мадрида" или с альтернативами плану, благодаря которому, по словам экологов, выбросы оксидов азота в центре города сократились вдвое. Они намерены защищать этот проект на улицах испанской столицы, организуя акции протеста.

Пако Сегура, эколог: "Произошло массовое сокращение выбросов. Вот почему эта отмена не имеет смысла. Ни одна из программ с низким уровнем выбросов в Европе не была приостановлена. А та, которая лучше всего работала в первые шесть месяцев, будет отменена. Это просто чепуха".

У жителей Мадрида реакция на отмену программы по борьбе с загрязнением воздуха в городе неоднозначна.

"Для тех, кто едет на работу, это сложно. Они просто мешают нам работать", - говорит этот мужчина.

"Что касается загрязнения воздуха, мы вернемся к тому же, что было, - будем дышать выхлопами", - говорит эта женщина.

На данный момент, все автомобили могут проезжать через центр Мадрида без риска быть оштрафованными, но программу "Центр Мадрида", на самом деле, не так легко повернуть вспять.

Хайме Веласкес, Euronews: "La Gran Vía в Мадриде - одна из самых оживленных улиц города - стала символом проекта"Центр Мадрида". Недавняя реконструкция, проведенная Мануэлой Карменой, позволила освободить место от автомобилей для пешеходов, которые теперь пользуются более широкими тротуарами. Но как только ограничения на движение будут сняты, эта улица станет ловушкой для водителей. И это не единственная проблема, с которой столкнутся новые местные власти: Европейский Союз предупредил, что Испания и ее столица могут оказаться под санкциями, если они не разработают надежный план по борьбе с загрязнением воздуха".