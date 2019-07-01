Косово: сербы остановили торговлю

Пустые улицы, на которых некогда сновали покупатели, таблички с надписью "закрыто" на зарешеченных окнах магазинов... На севере Косова сербские предприниматели закрыли свои торговые точки в знак протеста против введения Приштиной пошлин в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

В регионе не работают супермаркеты, аптеки и пекарни. Закрыты двери авторемонтных мастерских, салонов красоты, ресторанов.

Акцию устроили в знак солидарности с владельцами продовольственных магазинов, которым приходится труднее всего.

"Эти тарифы мешают нормальной работе наших предприятий. Мы требуем как можно скорее их отменить", - говорит Радош Петрович, глава ассоциации предпринимателей КиМ.

В последние несколько дней здесь наблюдается дефицит молочных продуктов. Постепенно с прилавков исчезают мука, сахар, растительное масло. С нехваткой хлеба скоро могут столкнуться больницы, детские сады, учебные заведения.

Белград предупреждает о гуманитарной катастрофе в регионе. Приштина отменять пошлины отказывается, обещая обеспечить население всем необходимым.