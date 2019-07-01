Япония взялась за старое

Япония в понедельник возобновила коммерческий китобойный промысел в своей экономической зоне, это решение официальный Токио принял после того, как последняя просьба страны разрешить ей промысел было отклонено Международной комиссией по промыслу китов еще прошлой осенью.

Япония после этого заявила, что покинет эту организацию. В результате она осталась в качестве наблюдателя.

Такеши Такаши, капитан китобойного судна, сообщил прессе, что он "очень рад, что возвращается промысел китов, наш экипаж постарается хорошо выполнить работу".

Получив статус наблюдателя, Япония лишилась права на лов китов в научных целях в акватории Антарктики и в северной части Тихого океана.

Рыбохозяйственная индустрия в целом довольная возвращением этой практики.

Для многих этот промысел - традиция, в которую никто не должен вмешиваться.

Япония соблюдала мораторий на китобойный промысел в течение трех десятилетий.