Япония: идёт охота на китов

Япония возобновила коммерческий китобойный промысел, несмотря на международные протесты. Страна прервала мораторий, которого придерживалась около тридцати лет, и первые китобойные суда уже вернулись с добычей в порт, где их встречали восторженные приверженцы национальной традиции, любители китового мяса. В настоящее время установлена квота на забой 227 китов до конца года. Но в японской китобойной ассоциации рассчитывают, что в дальнейшем размер квоты увеличится:

– Возобновляя коммерческий китобойный промысел, мы также проведём исследования. И если в результате мы обнаружим китовые ресурсы, на которые можно охотиться, то мы бы хотели соответствующего увеличения квоты. Если будет выявлено достаточное число других китов, крупных или мелких, помимо малых полосатиков, то мы хотели бы иметь возможность охотиться и на них.

Япония утверждает, что угроза исчезновения касается лишь немногих видов китов. Ещё в декабре было объявлено, что страна выходит из Международной китобойной комиссии.

В параграфе, посвящённом устойчивому развитию соглашения об экономическом партнёрстве между ЕС и Японией говорится лишь о «диалоге» и «совместных усилиях» обеих сторон по экологическим вопросам, касающимся торговли.

Организации, добивающиеся полного запрета китобойного промысла, проводят акции протеста и призывают Евросоюз оказать давление на своего торгового партнёра.