Новые протесты в Гонконге

В 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю на улицы вышли протестующие против политики Пекина и закона об экстрадиции. Известно, что заблокированы транспортные артерии. Полиция применила против манифестантов дубинки и слезоточивый газ.

В день, когда Британия передала Китаю Гонконг, находившийся под ее управлением, антипекинские демонстрации проводятся ежегодно.

На этот раз массовое недовольство лидером Гонконга Кэрри Лам достигло такого градуса, что торжественную церемонию перенесли в помещение; мероприятие стало первым с момента начала протестов, на котором Лам появилась перед публикой.

Две недели назад сообщалось, что манифестантам удалось добиться приостановления разработки закона об экстрадиции на неопределенный срок. С начала июня на улицы Гонконга вышли не менее двух миллионов несогласных с планами властей разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.