Дизель: въезд запрещён

В понедельник многие парижане-автолюбители не сели за руль, их машины остались в гаражах. Власти французской столицы ввели запрет на движение транспорта низкого экологического класса.

Он распространяется на автомобили одной из семи действующих в стране категории - CritAir 4. Это дизельные легковушки и фургоны старше 2006 года, которые отвечают нормам "Евро-3".

Въезд в город с 1 июля запрещён также мотороллерам и скутерам, выпущенным до 2005-го.

Мера касается и дизельных грузовиков, отвечающих нормам "Евро-4".

К запрету присоединились 49 из 79 коммун столичного региона Иль-де-Франс. Под него попадают 30 тысяч автомобилей.

Нарушители будут наказаны штрафом в размере 135 евро - для грузовых, 68 - для владельцев легковых авто и скутеров.

Анонсируя своё решение, парижские власти напомнили о том, что ежегодно из-за загрязнения воздуха в столице и окрестностях умирают свыше шести с половиной тысяч человек.