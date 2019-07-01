Взрыв в Кабуле: много погибших и раненых

Сильный взрыв прогремел в Кабуле, в квартале, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения в понедельник утром.

Сообщается о многочисленных жертвах, цифры погибших разнятся, пока МВД страны подтвердило гибель 10 человек, больницы говорят о десятках поступивших к ним раненых.

Очевидцы - на их слова ссылается Рейтер - также говорят о спорадических перестрелках.

Правоохранители заявляют, что взорвался грузовик, начиненный боеприпасами, но иных деталей не сообщают, пока ответственности за случившееся никто на себя не взял.