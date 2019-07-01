Спасение альпинистов на Эльбрусе

На Эльбрусе спасена группа ирландских и российских альпинистов, запросивших экстренной помощи. Как сообщается, один человек - турист из Ирландии - погиб. Причиной смерти, предположительно, стала сердечная недостаточность.Тело альпиниста спустили в поселок Терскол. Остальных членов группы доставили на поляну Азау, в медпомощи они не нуждаются.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили заблудившихся альпинистов на высоте более 5 тысяч метров. Группа ирландцев совершала восхождение на вершину с северной стороны Эльбруса. Российская группа туристов поднималась на гору с северной стороны и из-за плохой видимости, перепутав маршрут, стала спускаться по южному склону. По дороге они встретились с ирландцами и вместе запросили помощи у спасателей. Причиной нештатной ситуации стала плохая погода.