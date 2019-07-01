ЕС: кадровый вопрос — камень преткновения

Cаммит ЕС де-факто приостановлен: Дональд Туск, уходящий со своего поста председатель Евросовета, проводит консультации с руководителями стран и правительств. Цель Туска - попытаться склонить несогласных принять кандидатуру Франса Тиммерманса на пост председателя Еврокомиссии.

Среди тех, кто несогласен с кандидатурой голландца Тиммерманса, социалиста, придерживающихся левых убеждений, - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, так называемая Вышеградская четверка, а также Италия.

По мнению премьер- министра Ирландии Лео Варадкара, "Справедливым будет заметить, что предложение, которое прозвучало еще в Осаке, встречено было многими без восторга. Те, кто оппонируют этому шагу, полагают, что нельзя быстро сдавать позиции, когда речь идет о такой важной должности, как председатель Еврокомиссии".

Согласование персоналий на руководящие посты в ЕС продолжается больше месяца, с момента подведения итогов выборов в Европарламент.

10 дней назад саммит, на котором должны были быть объявлены эти имена, закончился безрезультатно, в том числе и потому, что разногласия имелись и у Франции с Германией.

Саммит уже покинул болгарский премьер Бойко Борисов, до этого он сам встретился с Тиммермансом.

Перед началом беседы в присутствии самого Тиммерманса Бойко Борисов заявил: "Вебер, на мой взгляд, гораздо более компетентен, у него больше опыта для такой работы. Там ведь есть и пост заместителя председателя Еврокомиссии, так что...".

Вышеградская четверка не хочет видеть на высшем посту в Евросоюзе человека, который, как говорят представители этих восточноевропейских стран, выступает за массовый прием мигрантов, о чем сам Тиммерманс неоднократно упоминал во время дебатов.

Венгерский премьер Орбан прямо назвал возможное назначение Тиммерманса "серьезной исторической ошибкой".

"На кону - не только должность председателя Еврокомиссии, но и главы Европейского совета, верховного представителя по иностранным делам, главы Евроцентробанка и председателя Европарламента.

Торг идет между разными политическими течениями: по его итогам либерал может получить пост главы Евросовета, а социалист - должность спикера Европарламента. Но это только предположения.

В любом случае, консенсус должен быть достигнут до ближайшей среды, поскольку на этот день назначено утверждение согласованного кандидата на высший пост в ЕС в Европарламенте", - сообщает из Брюсселя журналистка Euronews Ана Ласаро.