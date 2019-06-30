Легендарному "кассетнику" Walkman - 40 лет! Свой первый портативный кассетный плеер компания Sony представила 1 июля 1979 года. Именно с этого момента начинается славная история одного из самых успешных брендов за все время существование Sony.

Перед инженерами японской корпорации была поставлена задача разработать устройство, которое позволило бы людям всегда и везде слушать любимую музыку, не мешая при этом окружающим. Задача была выполнена. Так появился Walkman.

За истекшие четыре десятилетия в музыкальной индустрии произошло немало изменений. Кассетные проигрыватели сменялись CD-плеерами, аналоговый сигнал был переведен в цифру, появлялись различные форматы хранения музыкальных файлов, стриминговые сервисы.

Каждое из этих явлений, по сути, было революционным. Но, как утверждают специалисты, дорогу им открыл именно проигрыватель Walkman, который в корне изменил сам подход к прослушиванию музыки - где угодно и когда угодно.

Кстати, на пенсию свои кассетные плееры Sony отправила относительно недавно - в 2010 году. Однако сам бренд Walkman продолжает существовать и используется уже для цифровых проигрывателей нового поколения.