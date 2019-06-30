Историческое рукопожатие Трампа и Кима в демилитаризованной зоне

Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись историческим рукопожатием в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Американский лидер пересек демаркационную линию, таким образов став первым президентом США, который ступил на северокорейскую землю. Во время общения с журналистами Трамп заявил, что символическое пересечение границы стало для него "огромной честью".

Вместе с главой Белого дома в Пханмунджом приехал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

U.S. Network Pool/via REUTERS

Это первая в истории встреча лидеров США и КНДР в демилитаризованной зоне. Президент Южной Кореи выразил надежду на то, что рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына в этом историческом месте станет "важной вехой в процессе достижения полной денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове"

За последний год лидеры КНДР и США встречались дважды - в Сингапуре и во Вьетнаме. По итогам первого саммита Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение. В соответствии с этим документом Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Второй саммит завершился досрочно. Стороны так и не подписали никакого соглашения.