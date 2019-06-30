Сильные пожары в Каталонии

Сильнейший за последние 20 лет лесной пожар, вспыхнувший в среду на северо-востоке Испании в каталонской провинции Таррагона, по данным местных пожарных, локализован, ситуация взята под контроль. По последней информации, огонь уничтожил там около 6 с половиной тысяч гектаров леса. Более 400 пожарных и военнослужащих все еще продолжают работать над обеспечением безопасности в пострадавшем районе.

"В ближайшие часы мы рассчитываем взять ситуацию под полный контроль", - сказал начальник пожарной охраны Каталонии Жоан Ровира.

Пожар начался на ферме в Торре-дель-Эспаньол в провинции Таррагона, по предварительной информации, от самовозгорания куриного помета в результате аномальной жары.

По той же причине лесной пожар возник и в провинции Толедо в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в центральной части Испании и распространился на Кадальсо-де-лос-Видриос под Мадридом. Когда огонь стал подбираться к жилому району в ночное время, по соображениям безопасности жители муниципалитета были эвакуированы в местный спортивный комплекс. На борьбу со стихией были брошены более 200 пожарных и военных. В воскресенье утром в район прибыло подкрепление.