Мощные наводнения в Иркутской области: число жертв растет

По меньшей мере пять человек стали жертвами наводнений в Иркутской области. Около 100 человек госпитализированы. Спасатели на надувных лодках эвакуируют местных жителей. Затоплены более четырех тысяч домов. Десятки тысяч человек остались без электричества, во многих районах не работает водопровод.

В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. В ночь на воскресенье в Иркутскую область прилетел президент Владимир Путин.

Больше всего от наводнения пострадал город Тулун, где субботу произошел прорыв дамбы. Утром в воскресенье уровень воды в реки Ия в этом районе достигал отметки почти в 13 метров. Сейчас вода уже идет на спад.

Паводок стал следствием мощных ливней. Прогноз метеорологов по-прежнему сложно назвать утешительным. В некоторых районах пик поводка уже прошел, но воде уходить пока некуда. Ущерб от стихийного бедствия, по данным местных властей, уже оценивается в 800 миллионов рублей.