Гей-парад как напоминание о борьбе за права меньшинств

Радужные флаги, воздушные шары, конфетти - в Нью-Йорке в воскресенье прошел ежегодный гей-парад, который на этот раз имел особое звучание для представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отметить 50-ю годовщину так называемых Стоунволлских протестов. Именно эти выступления летом 1969 года ознаменовали собой начало движения за права секс-меньшинств в Америке, а впоследствии и во всем мире.

События полувековой давности разворачивались в гей-баре "Стоунволл-инн". Нью-йоркская полиция провела рейд, как говорилось в официальных сводках, на основании жалоб о "непристойном поведении" посетителей бара. Однако жесткие действия сотрудников полиции спровоцировали массовые беспорядки, которые продолжались в этом районе всю ночь, а в последующие дни вылились в стихийные акции протеста не только в Нью-Йорке, но и в других крупных городах Америки.

"Те события оказали огромное влияние на ЛГБТ-сообщество, - считает Стейси Лентц, которая сегодня является одной из совладелиц бара. - "Стоунволл" это не просто название - это символ борьбы за наши права, причем по всему миру. Это синоним свободы, место, где зарождалось равноправие геев".

В этом году мероприятия приуроченные к 50-й годовщине Стоунволлских протестов будут проходить на протяжении целого месяца в Нью-Йорке. Власти города ожидают, что приток посетителей составит несколько миллионов человек.