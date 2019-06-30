Первая встреча Трампа и Кима на северокорейской земле

Дональд Трамп перешагнул через демаркационную линию на границе двух Корей и оказался на территории КНДР. Нынешний глава Белого дома стал таким образом первым американским президентом, который побывал в Северной Корее.

Предложение о встрече прозвучало всего два дня назад. В пятницу Трамп написал на своей странице в Twitter, что, пока он находится с официальном визитом в Южной Корее, он был бы не против встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне. В Пханмунджом Трамп прилетел в воскресенье. Вместе с Трампом в приграничный пункт приехал и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Изначально планировалось, что встреча займет всего пятнадцать минут. Однако в итоге между главами государств состоялись и переговоры за закрытыми дверями. После встречи Дональд Трамп сообщил, что КНДР согласилась возобновить переговоры о ядерном разоружении Корейского полуострова уже в ближайшие недели.