Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

no comment

Первая встреча Трампа и Кима на северокорейской земле

Дональд Трамп перешагнул через демаркационную линию на границе двух Корей и оказался на территории КНДР. Нынешний глава Белого дома стал таким образом первым американским президентом, который побывал в Северной Корее.

Предложение о встрече прозвучало всего два дня назад. В пятницу Трамп написал на своей странице в Twitter, что, пока он находится с официальном визитом в Южной Корее, он был бы не против встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне. В Пханмунджом Трамп прилетел в воскресенье. Вместе с Трампом в приграничный пункт приехал и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Изначально планировалось, что встреча займет всего пятнадцать минут. Однако в итоге между главами государств состоялись и переговоры за закрытыми дверями. После встречи Дональд Трамп сообщил, что КНДР согласилась возобновить переговоры о ядерном разоружении Корейского полуострова уже в ближайшие недели.

Другие No Comment

Гарри и Меган сходили на бейсбольный матч

no comment

Гарри и Меган сходили на бейсбольный матч и получили подарки для Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл оставили дома маленького Арчи и вдвоем сходили на матч американских бейсбольных команд "Рэд Сокс" и "Янкис". Игроки подарили герцогу и герцогине фирменные футболки команд с именем Арчи.