Протесты в Мадриде на фоне плохой экологии

В Мадриде прошла многотысячная акция протеста против инициатив нового мэра испанской столицы в сфере экологии. Едва заступив на пост, консерватор Хосе Луис Мартинес-Алмейда решил отменить введенный его предшественником запрет на въезд в центр Мадрида автомобилей с высоким коэфициентом выхлопных газов.

Теперь многие жители Мадрида опасаются, что это приведет к ухудшению экологической обстановки в городе. "По данным Всемирной организации здравоохранения в Испании ежегодно гибнут 8900 человек из-за загрязнения воздуха, в частности из-за оксида азота, - говорит Пако Сегура, активист неправительственной организации "Экологи в действии". - Мадрид наиболее загрязненный город в Испании, поэтому большинство смертей приходится именно на столичный регион".

Разработанная и введенная в 2018 году программа "Центр Мадрида" позволила снизить содержание оксида азота в воздухе на 49%, утверждает Сегура. "Однако теперь, с отменой запрета на въезд в центр города старых автомобилей с высоким уровнем выхлопных газов, ситуация вновь ухудшится", - убежден эколог.

Практика на ограничение въезда автомобилей существует во многих европейских столицах. Однако в Мадриде пришедшие к власти консерваторы, по всей видимости, полагают, что борьба за чистоту воздуха не является приоритетом.