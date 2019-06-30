Лампедуза: капитан в ожидании суда

Капитан судна Sea-Watch, которая вопреки запрету Рима доставила 40 мигрантов на Лампедузу, находится под домашним арест в ожидании судебных слушаний. В воскресенье Карола Ракете заявила, что сожалеет о том, что во время захода в порт её судно задело полицейскую лодку. По словам Ракете, её поступок был актом гражданского неповиновения и она не действовала против военных кораблей Италии.

Между тем Франция заявила о готовности принять на своей территории 10 человек из этой группы. Мигранты перевезены в центры временного размещения на острове Лампедуза.

"Я счастлив, — говорит один из них. — И благодарен команде Sea-Watch, потому если бы не их помощь, то я бы умер".

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал доставку людей на Лампедузу "актом войны" и "преступным действием".

Париж заявил, что введённый Римом запрет на заход судна в итальянские порты нарушает международное морское право.

Евросоюз провёл интенсивные переговоры о перераспределении спасённых людей. Была достигнута договорённость, что они будут направлены, помимо Франции, также в Германию, Португалию, Люксембург и Финляндию.

Житель Лампедузы говорит: "Если бы этот инцидент произошел в любой другой стране — в Тунисе, Франции, Германии или Великобритании — то Каролу Ракете не выпустили бы из тюрьмы".

Выходцы из африканских стран были спасены экипажем судна немецкой неправительственной организации Sea-Watch у ливийских берегов 12 июня.

Между тем в воскресенье испанская неправительственная организация Open Arms сообщила о спасении 55 человек вблизи Лампедузы.