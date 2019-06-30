Япония возобновляет коммерческий лов китов

Япония покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и возобновляет коммерческую ловлю китов в своих территориальных водах и исключительной экономической зоне. Власти страны утверждают, что местные рыбаки будут отлавливать только представителей тех видов китов, численности которых ничто не угрожает. О выходе из Международной китобойной комиссии японское правительство объявило в декабре прошлого года, за что подверглось критике со стороны ряда государств.

Тем временем в Лондоне у посольства Японии более 50 человек приняли участие в акции протеста против возобновления японцами коммерческого промысла китов. Демонстранты несли плакаты и выкрикивали призывы к защите этих морских млекопитающих.

В 80-е годы, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов, однако затем она частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом продается в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности. Однако в последнее время его потребление резко упало, несмотря на то, что это часть культуры и жизни японцев с давних времен.