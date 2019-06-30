Жара в Европе отступает

После тяжелого периода аномальной для июня жары в часть стран европейского континента начала возвращаться нормальная летняя погода. Так, в воскресенье в некоторых городах на северо-западе Франции температура воздуха по сравнению с субботой опустилась на 15 градусов. Тем не менее в восточной и южной частях страны жара не отступает. В 32 департаментах столбики термометров показывали более 35 градусов.

На юге Франции в департаменте Гар, где накануне был побит абсолютный температурный рекорд, возникла серия природных пожаров. Во власти огня оказались оливковые рощи, фруктовые сады, поля и фермерские хозяйства. Стихия уничтожила более 600 гектаров растительности.

"Мы должны были собирать урожай помидоров на этой неделе, но теперь все кончено. Когда растения страдают от сильной жары, от сильного солнца - все гибнет. Они сгорели, все сгорело. Теперь это ничего не стоит", - говорит этот фермер, потерявший весь урожай томатов.

Исключительно высокой в последние дни была температура и в Альпах. Благодаря тёплым воздушным потокам, многие любители парапланеризма смогли отправиться на самую вершину Монблана, где в минувшую пятницу температура воздуха поднялась до 13 градусов, хотя в это время года там должно быть около ноля. По мнению многих климатологов, в ближайшие годы аномальная жара будет в 2-3 раза более частой из-за изменения климата.