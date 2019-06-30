Албания: выборы в условиях бойкота

В Албании в воскресенье прошли муниципальные выборы - на фоне глубокого политического кризиса. Их бойкотировали оппозиционные партии, а президент республики Илир Мета назвал голосование нелегитимным из-за недостаточной конкуренции - в половине населенных пунктов баллотировались лишь кандидаты от Социалистической партии, возглавляемой премьер-министром Эди Рамой. Оппозиция обвиняет его правительство в связях с организованной преступностью и требует отставки.

"Это исторический момент. Это больше, чем выборы мэров или городских советов, это выборы будущей Албании, которой мы хотим для наших детей", - заявил Рама.

Политическое противостояние в Албании длится уже полгода. Неделю назад на улицы Тираны вышли тысячи сторонников оппозиции. Участники антиправительственной акции протеста призвали к бойкоту муниципальных выборов. Премьер-министр утверждает, что цель оппозиции - препятствовать началу переговоров о вступлении Албании в состав Евросоюза.