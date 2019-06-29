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Япония

Трамп надеется на "честную сделку"

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 Михаил Саленков 
Трамп надеется на "честную сделку"
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Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Осаке и договорились о возобновлении торговых переговоров. Трамп отметил, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары.

Конфликт в сфере торговли между двумя странами длится уже около года и оказывает негативное влияние на мировую экономику.

В ходе переговоров Дональд Трамп сказал: "Надеюсь на наше сотрудничество. Как вы знаете, у нас отличные взаимоотношения, но нам хотелось бы сделать что-то, что решит проблемы в торговле. Думаю, это довольно просто осуществить. Мы уже были близки к этому. Сейчас мы вновь приближаемся к решению проблемы и если нам удастся заключить честное торговое соглашение, это будет исторический момент".

В прошлом году США и Китай повысили таможенные пошлины на импортные товары на общую сумму в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря в ходе саммита "двадцатки" в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Из Японии Трамп отправится в Южную Корею. В одном из твитов он выразил готовность провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух стран, просто чтобы обменяться рукопожатием и поприветствовать друг друга.

В прошлом году состоялся первый в истории саммит США и Северной Кореи. По итогам встречи был подписан совместный документ, согласно которому, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.