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Франция

От ПАСЕ до Крыма: кому поможет возвращение России в Страсбург? | #Куб

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 Андрей Позняков 
От ПАСЕ до Крыма: кому поможет возвращение России в Страсбург? | #Куб
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Council of Europe
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Российские депутаты вернулись в ПАСЕ, вопреки протестам Украины и ряда других стран. Сторонники резолюции объясняют, что это нужно для защиты прав человека в России. Политики и в Москве, и в Киеве говорят, что это путь к признанию Крыма российским и отказу от санкций. Что происходит в ПАСЕ и кому это поможет?

Парламентская ассамблея Совета Европы признаёт ухудшение ситуации с демократией, верховенством закона и правами человека в России, но не хочет рвать связи с Москвой. Об этом говорится в резолюции о восстановлении статуса российской делегации. Авторы документа отмечают, что «Парламентская ассамблея представляет собой важнейшую общеевропейскую платформу, где политический диалог по обязательствам России может проходить с участием всех заинтересованных сторон, а российскую делегацию можно призвать к ответу».

«Да пошли вы!»

«Это хорошая новость для российского гражданского общества» — сказано в заявлении от имени главы МИД Германии Хайко Мааса.

Политик и в прошлом один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров ответил на это: «От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за рубежом: да пошли вы! Попытки умиротворить диктатора и поощрение агрессии сделают только хуже».

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Хочу поддержать и пожелать победы нашей российской делегации в ПАСЕ. Возобновление полноценного межпарламентского диалога - это возможность доносить до западных коллег позицию нашей страны, с которой необходимо считаться. Весь раздор начался с государственного переворота на Украине и последующих событий в Крыму. Как известно, громче всех кричит сам вор. Так вот, сегодня под недипломатичные визги истеричек из украинской делегации будет принято решение, после которого начнётся новый этап существования старейшей на континенте международной политической организации. Оправдает своё существование или нет - увидим. А своим коллегам пожелаю сил, терпения и победы! Зарубежным коллегам - политической самостоятельности и зрелости!

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О пользе межпарламентского диалога пишет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По её словам, «это возможность доносить до западных коллег позицию России, с которой необходимо считаться».

Демарш

После восстановления статуса России в ПАСЕ представители семи стран объявили об отказе участвовать в работе Ассамблеи. В их совместном заявлении сказано, что возвращение россиян «посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению иностранных граждан, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе».

Ну що, йде епоха. Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Російській делегації дозволили...

Publiée par Pavlo Klimkin sur Mardi 25 juin 2019

Крымские депутаты поедут в Страсбург

Глава МИД Украины Павел Климкин отмечает, что за возвращением россиян в ПАСЕ скрывается масштабная проблема. По его словам, это толчок к созданию «новой нормальности» в отношениях с Россией. «За эту нормальность выступает добрая половина, а то и больше европейских стран и политиков».

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, произошедшее в Страсбурге свидетельствует о том, что Киеву надо пересмотреть свои подходы к международным делам.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, в свою очередь, назвал возвращение России в ПАСЕ цитата «первым шагом к тому, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

О «первом знаковом шаге к признанию Крыма российским» в эфире государственного телевидения говорил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а руководитель российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой пообещал, что в Страсбург поедут крымские депутаты.

Признание Крыма или права человека?

Ведёт ли возвращение российской делегации в ПАСЕ к международному признанию Крыма российским? Мнения участников опросов Euronews в социальных сетях в первые часы голосования разделились примерно поровну. А что думаете вы?

И поможет ли присутствие российских депутатов в ПАСЕ борьбе за права человека в России?

Возвращение России в ПАСЕ, по вашему мнению, — это шаг к международному признанию Крыма российским? #Куб #ПАСЕ #Россия #Украина

Publiée par Euronews на русском sur Vendredi 28 juin 2019

Видеомонтаж • Андрей Позняков