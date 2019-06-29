Арест капитана судна с мигрантами на борту

В порту острова Лампедуза полиция Италии арестовала капитана судна немецкой неправительственной организации Sea-Watch Каролу Ракете. Ранее итальянская прокуратура начала начала следствие в отношении капитана. Она подозревается в пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться распоряжениям военных кораблей. Ей грозит 10 десять лет тюремного заключения.

Под флагом Нидерландов поисково-спасательное судно с 42 мигрантами на борту вошло в итальянские территориальные воды, игнорируя запреты Рима, и в ночь на субботу пришвартовалось в порту Лампедузы. Пассажиры судна были направлены в центр временного размещения на острове. Их согласились принять у себя Германия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция.

Спасенные у берегов Ливии люди находились в международных водах около двух недель. Правозащитники подобрали их с тонущей надувной лодки, на которой они пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу.

С Лампедузы передает корреспондент Euronews Джордия Орланди:

"На политическом фронте есть результат по итогам переговоров о распределении этих мигрантов: пять европейских страна заявили, что могут принять людей у себя".