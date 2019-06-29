Винная битва в Аро

Тысячи людей принимают участие в одном из самых популярных в Испании фестивалей – ежегодной Винной битве. Действие происходит в городке Аро в испанском винодельческом регионе Риоха. В ходе битвы участники выливают друг на друга около 70 тысяч литров вина.

Для желающих принять участие в сражении действуют строгие правила: надевать только белое, иметь при себе красный платок или пояс. Для нападения и защиты можно использовать наполненные красным вином водяные пистолеты, садовые приспособления для полива или обычные ведерки.

Винная битва проводится в честь святого Петра, покровителя города. Праздник привлекает в основном молодежь. Некоторые молодые люди специально приезжают в Аро из Австралии.