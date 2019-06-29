Лесные пожары в Испании и Франции

Аномальная жара в Европе способствует распространению лесных пожаров.

На северо-востоке Испании в каталонской провинции Террагона огонь уничтожил уже шесть тысяч гектаров леса. Пожар начался несколько дней назад с самовозгорания куриного помета в районе Рибера-д'Эбре. Сотни человек ведут борьбу с огненной стихией, удалось взять под контроль 80% площади пожара.

Сильный лесной пожар бушует также в испанской провинции Толедо в автономном сообщество Кастилия-Ла-Манча. Возгорание началось в пятницу в районе населенного пункта Альморокс. К настоящему моменту огонь уничтожил около двух тысяч гектаров леса.

Жители эвакуированного поселка Монтесьон говорят:

"Представители региональной власти сказали нам, что огонь не затронул наши дома, только периметр вокруг, но мы точно не знаем, также ничего неизвестно о возможном ущербе".

"Около шести утра я была на террасе и заметила языки пламени. Я просто выбежала из дома, не раздумывая. Всем, кто был дома, я сказала, что мы убегаем от пожара".

На юге франции в департаменте Гар, где накануне побит абсолютный рекорд страны по высоким температурам, пожарные службы насчитали шесть десятков очагов пожаров. Огонь, в частности уничтожил, фермы в Гароне. При этом в муниципалитете Киссак пожар разгорелся в результате умышленного поджога. Подозреваемый задержан.