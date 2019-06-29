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мир

Марши за равноправие

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 Euronews 
Марши за равноправие
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В разных странах мира проходят красочные шествия, завершающие неделю, посвященную защите прав сексуальных меньшинств.

Вспыхнувшие 50 лет назад в Нью-Йорке протесты стали началом массового движения за права ЛГБТ-сообщества.

В Париже участники гей-парада прошли пятикилометровым маршрутом от Монпарнаса до площади Республики.

Первый в истории страны прайд состоялся в Северной Македонии. Акция прошла без происшествий, хотя на улицы вышли и противники подобных мероприятий.

Гей-парад в столице Финляндии Хельсинки собрал около 100 тысяч человек. В шествии принял участие премьер-министр страны Антти Ринне, чтобы - как он объяснил в опубликованном открытом письме - поддержать идею равноправия.

"Когда мы смело защищаем достоинство каждого человека, мир становится более справедливым местом для всех нас", считает финский премьер.