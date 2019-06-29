Европа: жара не спадает

В Европе почти неделю не спадает аномальная жара. В Испании в ряде районов столбики термометров поднялись до отметки в 43 градуса по Цельсию. Многие туристы оказались не готовы к такому пеклу и вынуждены искать спасения от жары.

"В Швеции, откуда я приехал, сейчас всего градусов 20. Хорошо, что у нас в гостинице есть кондиционер. Это помогает", - говорит турист из Стокгольма.

Тем временем в Италии уже три человека стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах. Местные власти ввели красный - наивысший - уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны. Речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах, в частности о Риме, Милане, Венеции и Флоренции, где столбик термометра вплотную подобрался к 40-градусной отметке.

Однако от жары страдает не только юг Европы, но и север. По данным метеорологов минувшая суббота стала самой жаркой в Великобритании.