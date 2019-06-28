Версальскому мирному договору - 100 лет

Исполнилось 100 лет со дня подписания Версальского мирного договора, официально завершившего Первую мировую войну, которая длилась более четырех лет - с 1914 по 1918 годы.

Документ, составленный странами-победительницами, в частности Францией, США, Великобританией и Бельгией, был подписан в Версальском дворце в пригороде Парижа. Согласно договору, Германия потеряла 13 процентов своей территории и должна была выплатить союзникам огромную репарацию, долг, который ей удалось окончательно погасить лишь в 2010 году.

В эти дни в Лондоне проходит выставка, где можно своими глазами увидеть документы столетней давности, имеющие отношение к Первой мировой войне.

Сотрудница Национального архива Великобритании Джулиет Десплат говорит: "Условия договора для Германии, Австрии, Болгарии и Турции были настолько тяжелыми в плане репараций, признания ответственности за развязывание войны, что эти страны были фактически истощены. Особенно Германия. Это привело к широкому недовольству, ряду экономических кризисов и - в конце концов - к началу Второй мировой войны. Я думаю, что один из уроков, который можно извлечь из этих договоров, состоит в том, что мир никогда не должен становиться наказанием".

Считается, что Версальский договор не способствовал установлению прочного мира в Европе и создал почву для нового масштабного конфликта. В Германии подписание документа вызвало реваншистские настроения и развитие национал-социалистического движения. Позднее Германия нарушила все военные статьи документа.

В Версальский мирный договор был включен и разработанный специальной комиссией Устав Лиги Наций, предшественницы ООН, одной из главных целей работы которой стало предотвращение военных действий и урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров.