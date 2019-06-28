Украина: возвращение пленных

Четверо украинских граждан, освобожденные властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, прибыли в Киев.

Передача пленных украинской стороне состоялась в минском аэропорту, куда они прилетели из Ростова-на-Дону.

Сообщается, что граждане Украины были освобождены по просьбе Виктора Медведчука, главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Накануне в Минске состоялась встреча Медведчука с руководителями ЛНР и ДНР.

Один из освобожденных на брифинге для прессы сказал, что не готов комментировать освобождение: "Почему без комментариев? Поймите, из каких мест мы сюда прибыли. Если сейчас начать что-то говорить, это будет некрасиво".

В партии Медведчука заверили, что освобождение пленных не связано с избирательной кампанией к выборам в украинский парламент, которые состоятся 21 июля. "Переговоры велись несколько месяцев".

Освобожденные были приговорены в ЛНР и ДНР к длительным срокам заключения по обвинению в осуществлении и содействии террористической деятельности, геноциде, применении запрещенных средств ведения войны, а также госизмене.

Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросами освобождения пленных. Следующие переговоры по этой проблеме он намерен провести в Москве.