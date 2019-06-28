Уганда: политика открытых дверей

Эта группа беженцев прибыла утром на запад Уганды. Люди спасаются бегством от вооруженного конфликта в соседней Демократической Республике Конго. Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что с апреля этого года ежедневно от 80 до 100 человек прибывают в Уганду, перебираясь на лодках через озеро Альберт.

Беженцы рассказывают, что их преследуют. Один из наших собеседников сообщил: "По дороге сюда нас обстреливали, за нашими спинами пули свистели. Я приехал сюда за помощью. Слышал, что в Уганде беженцам помогают".

В течение нескольких лет Уганда неоднократно открывала двери для беженцев, в то время как другие государства их закрывают. Перебирающиеся в Уганду люди уверены, что здесь им будут рады.

Женщина, прибывшая из Конго, говорит: "Я знала, что когда доберусь до Уганды, тут будет мир, у нас будет еда и одежда".

На сегодняшний день власти Уганды предоставили убежище 1,2 миллиона беженцев. Это первый показатель в Африке и третий в мире.

Специальный корреспондент Euronews Йорген Самсо: "Беженцы пересекают это озеро, спасаясь от вооруженного конфликта в соседней Демократической Республике Конго. Граждане других стран Восточной Африки также ищут убежища в Уганде. В то время как некоторые государства закрывают границы, препятствуя въезду беженцев, Уганда продолжает их принимать".

Вместе с тем, Уганда является одной из беднейших стран планеты и сильно зависит от иностранной помощи. Значительная часть этой помощи приходит в страну в качестве поддержки ее политики открытых дверей. За последние два года только Евросоюз предоставил стране более 150 миллионов евро.

В Уганде беженцы имеют право работать и свободно менять место проживания. Руководитель проекта по поддержке беженцев Крис Долан полагает, что этот подход должны перенимать и другие страны мира.

"Эта модель демонстрирует другим государствам, что прием беженцев, предоставление им свободы передвижения и работы не создает автоматически серьезного кризиса для принимающей стороны".

Часть стратегии ЕС по оказанию помощи Уганде состоит в том, чтобы сократить количество желающих перебраться в Европу. Многие жители африканских стран, спасаясь от насилия, преследований и войн пересекают Средиземное море на старых небезопасных судах. Посол ЕС в Уганде Аттилио Пачифичи отмечает: "Уганде выделяются значительные средства на поддержку этой весьма прогрессивной политики. Мы тоже принимаем беженцев, когда речь идет о соседнем государстве. И Уганда делает это. Отлично! Значит, нам нужно оказывать помощь этой стране. И, конечно, в результате такой политики, меньшее число беженцев отправляется в Европу".

Прибывающие на угандийский берег озера Альберт беженцы отправляются в свой новый дом. В расположенном неподалеку поселении им выделяется небольшой участок земли и предметы первой необходимости. Здесь у них будет крыша над головой и возможность жить мирной жизнью.